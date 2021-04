Grinzane Cavour: gioielliere spara e uccide i rapinatori (Di giovedì 29 aprile 2021) Il proprietario della gioielleria a Grinzane Cavour, che per primo avrebbe aperto il fuoco, aveva già subito una rapina nel 2015 Quando erano circa le 18.30, ieri sera tre malviventi si sono introdotti in una rinomata gioielleria sita in corso Garibaldi a Grinzane Cavour, nel cuneese, con l’intento di rapinarla. I ladri, però, non sono riusciti a portare a termine il loro deprecabile proposito poichè il proprietario, vedendoli giungere presso la sua attività, avrebbe esploso per primo alcuni colpi di pistola che hanno colpito fino ad ucciderli due dei malviventi, i cui corpi sono stati ritrovati dagli inquirenti poco distanti l’uno dall’altro sul selciato. Un terzo rapinatore, inizialmente in fuga e ferito ad una gamba, è stato fermato nella notte ed ora si trova – piantonato dai ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021) Il proprietario della gioielleria a, che per primo avrebbe aperto il fuoco, aveva già subito una rapina nel 2015 Quando erano circa le 18.30, ieri sera tre malviventi si sono introdotti in una rinomata gioielleria sita in corso Garibaldi a, nel cuneese, con l’intento di rapinarla. I ladri, però, non sono riusciti a portare a termine il loro deprecabile proposito poichè il proprietario, vedendoli giungere presso la sua attività, avrebbe esploso per primo alcuni colpi di pistola che hanno colpito fino adrli due dei malviventi, i cui corpi sono stati ritrovati dagli inquirenti poco distanti l’uno dall’altro sul selciato. Un terzo rapinatore, inizialmente in fuga e ferito ad una gamba, è stato fermato nella notte ed ora si trova – piantonato dai ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due persone sono morte nella tentata rapina a una gioielleria di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Tre malviventi avreb… - fattoquotidiano : Tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour: il titolare spara, morti due rapinatori - Noiconsalvini : +++++ TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR: UCCISI A COLPI DI PISTOLA 2 BANDITI, UN TERZO IN FUGA S… - BabbaiFabry : RT @Virus1979C: Tentata rapina in una gioielleria di Grinzane Cavour: uccisi a colpi di pistola 2 banditi, un terzo in fuga. (Corriere) - di_smade : Grinzane Cavour mai sentito, sarà forse Grizzana Morandi? -