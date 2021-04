Giulio Regeni | il video apparso sul web che scredita il ricercatore

Advertising

Anche Lecce ha una panchina gialla per ricordare, ricercatore universitario scomparso, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Su viale dell'Università l'inaugurazione proprio questa mattina, in occasione dell'udienza preliminare ...E' stata rinviata al 25 maggio l'udienza preliminare per i quattro 007 egiziani per i quali la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso cinque anni fa in Egitto. All'udienza davanti al gup Pierluigi Balestrieri erano presenti anche il procuratore capo Michele Prestipino,...E' apparso in rete un video che punta a screditare la figura di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso al Cairo ...Ripetizione con titolo corretto - Per il legittimo impedimento di uno degli avvocati difensori d'ufficio dei 4 agenti dei servizi ...