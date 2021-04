Francesca Manzini non si sposa più: “Una nuova vita di me” (Di giovedì 29 aprile 2021) Solo poche settimane fa aveva annunciato il matrimonio con Christian Vitelli, ma la comica e conduttrice di Striscia la Notizia, in coppia con Gerry Scotti, ha dato oggi il triste annuncio: niente più matrimonio, la sua storia è arrivata al capolinea. Francesca e Christian stavano insieme da poco più di un anno. Dopo l’inizio della love story erano subito andati a convivere. Oggi, inaspettatamente, arriva l’annuncio della rottura. “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno”, scrive. “Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca”. “Nessun matrimonio, fine di una storia, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Solo poche settimane fa aveva annunciato il matrimonio con Christian Vitelli, ma la comica e conduttrice di Striscia la Notizia, in coppia con Gerry Scotti, ha dato oggi il triste annuncio: niente più matrimonio, la sua storia è arrivata al capolinea.e Christian stavano insieme da poco più di un anno. Dopo l’inizio della love story erano subito andati a convivere. Oggi, inaspettatamente, arriva l’annuncio della rottura. “La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno”, scrive. “Fine-inizio di unadi me,”. “Nessun matrimonio, fine di una storia, ...

