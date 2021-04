Filippo Mondelli, il campione di canottaggio ucciso da un osteosarcoma ad appena 26 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) L’intervento per rimuovere la massa tumorale non ha fermato la malattia. Era stato campione d’Europa e del Mondo con il quattro di coppia Leggi su corriere (Di giovedì 29 aprile 2021) L’intervento per rimuovere la massa tumorale non ha fermato la malattia. Era statod’Europa e del Mondo con il quattro di coppia

matteosalvinimi : Infinita tristezza per questa notizia, lo sport italiano è in lutto. Un pensiero e, per chi crede, una preghiera pe… - Coninews : Un campione dentro e fuori dall'acqua, un esempio di capacità e di coraggio. ????? Lo sport italiano piange la prem… - Eurosport_IT : Filippo Mondelli non ce l'ha fatta ???? Lo sport italiano è in lutto: l'ex campione del mondo di canottaggio si è sp… - francescogarib : RT @Coninews: Un campione dentro e fuori dall'acqua, un esempio di capacità e di coraggio. ????? Lo sport italiano piange la prematura scom… - paranzafritta : RT @Eurosport_IT: Filippo Mondelli non ce l'ha fatta ???? Lo sport italiano è in lutto: l'ex campione del mondo di canottaggio si è spento a… -