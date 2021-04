Diletta Leotta e il problema di essere definita una “mangia uomini”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Può chi deve la maggior parte del suo successo al gossip, lamentarsi dell’invadenza del gossip? La risposta è naturalmente no anche se è quello che è stato fatto in questi giorni da. La showgirl si è lamentata dell’eccessiva attenzione che viene riservata al suo privato. Per questo ha scritto un’invettiva sui suoi social, sette milioni di fan, per lamentarsene. Ne aveva tutto il diritto, per carità, però per amore di verità dobbiamo inquadrare bene le cose e chiamarle col proprio nome. Stiamo parlando di una showgirl che deve gran parte della sua notorietà proprio all’esposizione mediatica che si è premurata di produrre intorno a sé in questi anni. Dicevamo appunto dei sette milioni di follower a cui vanno aggiunti anni di ospitate in tutti i principali eventi mediatici nazionali, vedi Sanremo, oltre alla costante presenza su un ...

