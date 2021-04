Diabolik | il film con Miriam Leone e Luca Marinelli ha una data d’uscita | in cantiere due sequel

(Di giovedì 29 aprile 2021) Grandi novità in arrivo su. Il cinecomic interamente italiano, diretto dai Manetti Bros, ha finalmente unaal cinema. Tra ipiù attesi di quest’anno, il progetto vedrà nel proprio cast, nei due ruoli principali died Eva Kant,. L’adattamento dell’omonimo fumetto, nato nel 1962 dalla penna di Angela Giussani, avrebbe dovuto farci chiudere in bellezza il 2020. Tuttavia, a causa delle misure di sicurezza previste dall’emergenza sanitaria, laè slittata. Ora il pubblico, dopo diversi mesi, il pubblico ha finalmente una risposta. Non solo, pare che i Manetti Bros siano già impegnati nella realizzazione di due ...

Advertising

zet85official : RT @jan_novantuno: Diabolik dei Manetti Bros. uscirà il 16 dicembre, e avrà due sequel. Le riprese del secondo film inizieranno questo autu… - Vipdeldivano : RT @jan_novantuno: Diabolik dei Manetti Bros. uscirà il 16 dicembre, e avrà due sequel. Le riprese del secondo film inizieranno questo autu… - chat_paresseux : RT @jan_novantuno: Diabolik dei Manetti Bros. uscirà il 16 dicembre, e avrà due sequel. Le riprese del secondo film inizieranno questo autu… - cinefilosit : Diabolik il film: ecco la data d'uscita, annunciati due sequel #ILoveCinefilos - nowhereinsouth : RT @jan_novantuno: Diabolik dei Manetti Bros. uscirà il 16 dicembre, e avrà due sequel. Le riprese del secondo film inizieranno questo autu… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabolik film

L'Occhio

... è in attesa di presentare in sala l'attesissimodei Manetti Bros. Ancora per il cinema, ... È nei panni di Mia Martini nelIo sono Mia di Riccardo Donna che Serena Rossi raggiunge la ...... è in attesa di presentare in sala l'attesissimo "" dei Manetti Bros. E' nei panni di Mia Martini nel"Io sono Mia" di Riccardo Donna, presentato al Festival di Sanremo, che Serena ...L'attrice Serena Rossi condurrà le serate di apertura e di chiusura della 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. Serena Rossi aprirà Ve ...Diabolik ha finalmente una nuova data di uscita, ma non finisce qui, sarebbero già in cantiere due sequel del cinecomic dei Manetti Bros. La nuova data di uscita al cinema di Diabolik è stata annuncia ...