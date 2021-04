Chi è Luca Barbarossa? Età, carriera e vita privata del cantautore e conduttore (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco chi è Luca Barbarossa – Età – carriera e vita privata del cantautore e conduttore Luca Barbarossa è un noto cantautore, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera. Il cantante è nato il 15 aprile 1961 a Roma, iniziò la sua carriera come musicista di strada in piazza Navona, suonava il repertorio folk americano e i classici dei cantautori italiani. Nel 1980 a notarlo fu Gianni Ravera, quest’ultimo lo invitò a partecipare al Festival di Castrocaro. Presentò il brano Sarà l’età e firmò il suo primo contratto discografico con la Fonit Cetra. Dopo essersi aggiudicato la vittoria al Festival di Castrocaro Luca ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco chi è– Età –delè un noto, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua lunga. Il cantante è nato il 15 aprile 1961 a Roma, iniziò la suacome musicista di strada in piazza Navona, suonava il repertorio folk americano e i classici dei cantautori italiani. Nel 1980 a notarlo fu Gianni Ravera, quest’ultimo lo invitò a partecipare al Festival di Castrocaro. Presentò il brano Sarà l’età e firmò il suo primo contratto discografico con la Fonit Cetra. Dopo essersi aggiudicato la vittoria al Festival di Castrocaro...

