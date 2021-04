Caso Regeni | slitta al 25 maggio la decisione sul processo per i 5 agenti segreti egiziani

(Di giovedì 29 aprile 2021) Si è tenuta oggi a Roma la prima udienza preliminare suldell’omicidio di Giulio, che ha visto coinvolti i 5appartenenti ai serviziaccusati del sequestro, della tortura e dell’uccisione del giovane ricercatore italiano, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 sul ciglio della statale che dal Cairo porta ad Alessandria. Il gup ha deciso di rinviare l’udienza al 25. Secondo alcune delle testimonianze chiave raccolte dalla procura di Roma, che ha chiesto il, il giovane sarebbe stato ucciso nella sede della National security egiziana. Alla vigilia dell’udienza è stato diffuso sui social un controverso documentario del quale non si conosce né la regia né la produzione, nel quale si difende la tesi (non dimostrata) che ...

Advertising

SkyTG24 : Caso Regeni, oggi a Roma la prima udienza contro 007 egiziani - PoliticaNewsNow : Caso Regeni, Di Maio (IV): 'Oggi si apre udienza preliminare per gli agenti dei servizi segreti egiziani, falsità e… - Fiorellissimo : RT @RaiNews: Slitta al 25 maggio la prima udienza davanti al gup, 4 agenti segreti egiziani imputati #Regeni #GiulioRegeni - RaiNews : Slitta al 25 maggio la prima udienza davanti al gup, 4 agenti segreti egiziani imputati #Regeni #GiulioRegeni - Open_gol : Rinviata l'udienza preliminare sul caso Regeni. La decisione sul possibile rinvio a giudizio dei cinque agenti segr… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Regeni

Tra loro l' Ecrf , la ong che segue gli interessi legali della famiglia, l'Eipr dove ... il centro anti - torture el - Nadeem , l' Afte che segue ildell'altro studente egiziano arrestato ...Palazzotto: "Documentario ignobile è grave depistaggio" "Alla vigilia dell'udienza preliminare del processo per i quattro 007 egiziani imputati dell'uccisione di Giuliospunta un vergognoso ...A poche ore dall'udienza preliminare che vede imputati gli agenti segreti del Cairo, spunta in rete un video che scredita il ricercatore ucciso ...Un documentario pubblicato online nella giornata di ieri, alla vigilia del processo che si sta aprendo in Italia sulla sparizione e l’omicidio di Giulio Regeni, porta avanti insinuazioni e depistaggi ...