Nel corso del daytime di Amici 20, Sangiovanni non ha preso per niente bene il suo terzo posto in classifica. Il pubblico ha votato gli inediti dei cantanti regalando la prima posizione ad Aka7even provocando una crisi nel trapper. Amici 20, il primo posto di Aka7even va entrare in crisi Sangiovanni In seconda posizione si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Federica_rom2 : Che Sangiovanni deve piace per forza e deve vincere per forza amici. Sono dell'opinione che sia stato dall inizio s… - coipantaleopa : appena visto il daytime di amici: molto felice per mio figlio luca che finalmente si prende ciò che si merita???????,… - blogtivvu : Amici 20, Sangiovanni in crisi dopo il primo posto di Aka7even - giu_01v : Ci sta rimanere male,ma tocca un po’ pure agli altri essere primi in classifica,per come stavano andando le classif… - azanmallory : #Amici20 ma sangiovanni che per l’unica volta ad amici non è primo e si dispera come se fosse sempre ultimo in classifica? -