Alessandro Di Battista: “Conte? Gli faccio un in bocca al lupo” (Di giovedì 29 aprile 2021) Stiamo assistendo allo sgretolamento del Movimento 5 Stelle? “Non so questo, io onestamente credo che il Movimento stia perdendo di vista un po’ la realtà, così come tutte le forze politiche che stanno sostenendo questo governo, per me piuttosto scadente”. Così Alessandro Di Battista, ospite a Zona bianca su Rete 4, risponde a tutto tondo sull’attualità politica, Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Stiamo assistendo allo sgretolamento del Movimento 5 Stelle? “Non so questo, io onestamente credo che il Movimento stia perdendo di vista un po’ la realtà, così come tutte le forze politiche che stanno sostenendo questo governo, per me piuttosto scadente”. CosìDi, ospite a Zona bianca su Rete 4, risponde a tutto tondo sull’attualità politica,

Advertising

ale_dibattista : Fino a ieri il “calcio moderno” andava bene, oggi che a rischio sono i loro guadagni si tolgono i completi firmati… - periodicodaily : Alessandro Di Battista: “Conte? Gli faccio un in bocca al lupo” #DiBattista #Conte @sailormars_s - la_dallo : RT @Silvano05230100: Caro Alessandro ti sbagli siamo in tanti fra elettori e attivisti a credere nella regola del 'secondo mandato' siamo t… - Silvano05230100 : Caro Alessandro ti sbagli siamo in tanti fra elettori e attivisti a credere nella regola del 'secondo mandato' siam… - zona_bianca : A #ZonaBianca l'intervista esclusiva ad Alessandro #DiBattista: 'Il M5S sta perdendo di vista la realtà' -