Variante indiana, Galli: “Preoccupa parecchio” (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Variante indiana del Covid-19 Preoccupa “parecchio” Massimo Galli. Ospite di ‘Agorà’ su RaiTre, il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, rispondendo alla domanda sul rischio legato a questa nuova mutazione ha detto: “E’ un momento particolare e non ci sposo fare nulla se a tutto il resto si aggiungono le varianti. Non sappiamo molto sulla variane indiana, in quel Paese c’è stata una impennata molto forte della pandemia ma c’è anche una popolazione di 1,3 mld di abitanti. Evidentemente Preoccupa parecchio dal punto di vista dell’evoluzione fenomeno, ma ci sono anche condizioni locali molto particolari”. Quanto alle riaperture decise dal governo, Galli ha ribadito che “ci sono situazioni che rimangono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladel Covid-19” Massimo. Ospite di ‘Agorà’ su RaiTre, il responsabile di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, rispondendo alla domanda sul rischio legato a questa nuova mutazione ha detto: “E’ un momento particolare e non ci sposo fare nulla se a tutto il resto si aggiungono le varianti. Non sappiamo molto sulla variane, in quel Paese c’è stata una impennata molto forte della pandemia ma c’è anche una popolazione di 1,3 mld di abitanti. Evidentementedal punto di vista dell’evoluzione fenomeno, ma ci sono anche condizioni locali molto particolari”. Quanto alle riaperture decise dal governo,ha ribadito che “ci sono situazioni che rimangono ...

