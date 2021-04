Robert De Niro sull'orlo della bancarotta a causa del divorzio 'tossico' dall'ex... e delle sue spese folli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Robert De Niro è sempre più sull'orlo della bancarotta ed è costretto ad accettare ogni ruolo, che gli viene offerto e a lavorare sei giorni alla settimana per 12 ore al giorno. Questo quanto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021)Deè sempre piùed è costretto ad accettare ogni ruolo, che gli viene offerto e a lavorare sei giorni alla settimana per 12 ore al giorno. Questo quanto ...

Advertising

mubi : Robert De Niro, Liza Minnelli and Al Pacino, 1981. - gregorovsky : @LNoomer10 @Dominias1910 Robert De Niro i Rocco Siffredi. - Apo8754 : RT @ScorseseReels: Joe Pesci, Martin Scorsese and Robert De Niro on the set of Casino - RolandCezanne : RT @HuertDeAuteuil: Fa ridere che un uomo che ha vinto due Oscar posti queste cose e poi gente random che ha fatto una fiction di semi succ… - DraganVavan : RT @Bruxmela: Attila, Olmo, Alfredo. Donald Sutherland, Gerard Depardieu, Robert De Niro. Novecento Regia di Bernardo Bertolucci Buon #2… -