Ode all’omelette

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 aprile 2021) «Fritte, strapazzate, affogate, trascinate nella cenere, gettate nel caminetto, pasticciate, indiavolate… Sono solo alcuni dei modi in cui le uova sono preparate, e poi sacrificate al dio Ventre, nei giorni di magro “infralardellati” (che scivolano “tra un lardo e l’altro”)», scriveva Massimo Montanari, riprendendo Francçoi Rabelais in Gargantua e Pantagruel. Ma è nell’omelette e nelle sue pieghe cremose rifugiamo. Auguste Escoffier, nel suo Guida alla cucina (Giunti), dedica 70 ricette a questa preparazione simbolo della cucina francese. Secondo Barbara Agosti, chef del ristorante Eggs (Roma), «è un piatto molto sensuale per le sue consistenze: il guscio, un po’ più cotto, e all’interno, la parte più cremosa». Ma perché le omelette sono irresistibili? La materia prima «Le uova, dopo la carne, tengono il primo posto fra le sostanze nutritive», scriveva Pellegrino Artusi. Montanari nota ...