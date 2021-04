Melli vince il derby contro Mannion (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella notte è andata in scena la sfida tra Golden State Warriors e Dallas Mavericks con Melli che vince il derby contropiede Mannion. La vittoria è andata alla franchigia texana con ben 30 punti di vantaggio. Melli vince il derby contro Mannion: come è andata? I due rappresentanti dell’Italia nell’Nba sono entrati in campo quando ormai il match non aveva più nulla da raccontare, con i Mavericks che hannno surclassato gli avversari. Ad avere la meglio è stato l’azzurro dei Mavs, autore di 13 punti in 12 minuti, con 2 rimbalzi e un 1 assist, certificando la sua miglior prestazione stagionale. Netta la differenza con il connazionale Mannion, che ha collezionato 5 punti e altrettanti assist. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella notte è andata in scena la sfida tra Golden State Warriors e Dallas Mavericks concheilpiede. La vittoria è andata alla franchigia texana con ben 30 punti di vantaggio.il: come è andata? I due rappresentanti dell’Italia nell’Nba sono entrati in campo quando ormai il match non aveva più nulla da raccontare, con i Mavericks che hannno surclassato gli avversari. Ad avere la meglio è stato l’azzurro dei Mavs, autore di 13 punti in 12 minuti, con 2 rimbalzi e un 1 assist, certificando la sua miglior prestazione stagionale. Netta la differenza con il connazionale, che ha collezionato 5 punti e altrettanti assist. La ...

