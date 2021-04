Graduatorie terza fascia ATA: sarà possibile correggere errori materiali della domanda. Quando e quali sono (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel mese di maggio avrà avvio, da parte delle segreterie scolastiche, la valutazione delle domande presentate entro il 26 aprile 2021, con titoli valutabili entro la data del 22 aprile. C'è grande attesa per i nuovi elenchi, che sostituiranno quelli del triennio 2017/20 e avranno validità per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Il lavoro è affidato alle segreterie scolastiche, quelle "scuole capofila" scelte come destinatarie dell 'istanza da parte dei candidati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel mese di maggio avrà avvio, da parte delle segreterie scolastiche, la valutazione delle domande presentate entro il 26 aprile 2021, con titoli valutabili entro la data del 22 aprile. C'è grande attesa per i nuovi elenchi, che sostituiranno quelli del triennio 2017/20 e avranno validità per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24. Il lavoro è affidato alle segreterie scolastiche, quelle "scuole capofila" scelte come destinatarie dell 'istanza da parte dei candidati. L'articolo .

