Dietro la notte | recensione | la rivincita delle donne forti | anzi | fortissime

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladila, thriller di Daniel Falleri con Stefania Rocca, Fortunato Cerlino, Roberta Giarrusso e Elisa Visari, da oggi su Sky Cinema. Come lascia intendere la nostradila, dal 28 aprile su Sky Cinema, se conoscessimo l'identità dell'autore, il toscano Daniele Falleri, potremmo pensare a un film scritto dalaè, infatti, un thriller al femminile che vede protagonista Stefania Rocca nei panni del capo della sicurezza di un importante opificio che ha il compito di scortare fino a Dubai un carico di preziosi diamanti. Fin dalla prima sequenza, il film esplicita la presenza di un conflitto tra sessi visto il modo in cui Marta Colombi - questo è il nome del personaggio della ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dietro notte

... l'approfondimento Lineadel Tg3. Lo "sforo", così come si chiama in gergo tecnico l'uscita ... Queste sono beghe annose che da sempre animano ille quinte ma quando le proteste arrivano ...Parliamo di "Di, sul mare" Francesca Schirru, 30 anni, romana di origini sarde, autrice e regista del film. Giovanissima, giàla macchina da presa grazie ad Altre Storie e Apulia Film ...Jeda Lenfoire, compagno di Vera Gemma, ha pubblicato un post al vetriolo contro “un opinionista 40enne”, accusandolo di essersi comportato da ...La recensione di Dietro la notte, thriller di Daniel Falleri con Stefania Rocca, Fortunato Cerlino, Roberta Giarrusso e Elisa Visari, da oggi su Sky Cinema. Come lascia intendere la nostra recensione ...