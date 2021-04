Covid, a Montemesola i positivi scendono a 4 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Numeri confortanti quelli che riguardano i contagi a Montemesola. I positivi sono infatti scesi a 4, mentre le persone in isolamento (compresi i positivi) sono 9. I dati giunti dalla Prefettura al Comune di Montemesola, sono stati comunicati dal sindaco Ignazio Punzi. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Numeri confortanti quelli che riguardano i contagi a. Isono infatti scesi a 4, mentre le persone in isolamento (compresi i) sono 9. I dati giunti dalla Prefettura al Comune di, sono stati comunicati dal sindaco Ignazio Punzi. first appeared on Tarantini Time.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Montemesola Corona virus: più di ottocento morti fra Taranto e provincia dall'inizio della pandemia ELENCO PER COMUNI Comunicazione Asl: 380 attualmente ... Deceduti Per Covid al 22 aprile 2021 fonte Sorveglianza ISS Comune Numero 073001 AVETRANA 5 073002 ...073013 MARTINA FRANCA 47 073014 MARUGGIO 4 073015 MASSAFRA 55 073016 MONTEIASI 6 073017 MONTEMESOLA ...

Xylella, iniziata la generazione della Sputacchina media ... Fasano, Cisternino, Ceglie Messapica, Ostuni, Crispiano, Montemesola, Statte, Grottaglie, San ... di questo passo, rimarrà e si aggraverà anche quando quella da Covid - 19 sarà terminata. La ...

Covid, a Montemesola i positivi scendono a 4 Tarantini Time Covid, a Montemesola i positivi scendono a 6 Davvero uno spiraglio di luce in questo primo giorno in zona arancione. Il Bollettino giunto dalla Prefettura al comune di Montemesola, parla di 6 positivi e 10 in isolamento fiduciario (compresi i po ...

Montemesola, contagi in netto calo Finalmente una buona notizia. I contagi a Montemesola sono in netto calo: 15 positivi e 25 in isolamento compresi i positivi. Lo comunica il sindaco Ignazio Punzi attraverso i social. Le misure di con ...

