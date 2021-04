TIM: potenziata la copertura in fibra ottica a Premariacco (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – TIM sta ultimando i collegamenti che porteranno nelle case e nelle aziende di Premariacco l’accesso a internet veloce, fino a 200 megabit al secondo. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa di TIM a Premariacco, conferma l’obiettivo di chiudere il digital divide del Paese, e vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a distanza. Nelle vie principali del Comune e ad Orsaria la banda ultralarga sarà commercializzabile dal mese di maggio il servizio sarà poi esteso nei mesi successivi anche alle altre aree del Comune. Grazie alla ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – TIM sta ultimando i collegamenti che porteranno nelle case e nelle aziende dil’accesso a internet veloce, fino a 200 megabit al secondo. Un risultato significativo, reso possibile grazie agli importanti investimenti fatti da TIM e alla collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’iniziativa di TIM a, conferma l’obiettivo di chiudere il digital divide del Paese, e vuole dare una risposta concreta ed immediata alle esigenze di connettività provenienti soprattutto dalle “aree bianche” del Paese per consentire ad un sempre più ampio bacino di cittadini il ricorso allo smart working e alla didattica a distanza. Nelle vie principali del Comune e ad Orsaria la banda ultralarga sarà commercializzabile dal mese di maggio il servizio sarà poi esteso nei mesi successivi anche alle altre aree del Comune. Grazie alla ...

