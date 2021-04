Tesla annuncia profitti record e boom vendite ma scivola in Borsa (Di martedì 27 aprile 2021) (TeleBorsa) – Risultati brillanti ed utili da record, ma la trimestrale di Tesla non sorprende il mercato USA, che punisce il titolo con una perdita del 3% circa nella sessione after hours. La big dell’auto elettrica ha chiuso il trimestre con ricavi in crescita del 74% a 10,39 miliardi di dollari, superiori ai 10,29 miliardi attesi dagli analisti. L’utile è salito su un record di 438 milioni di dollari, rispetto ai 17 milioni di un anno prima, dopo aver beneficiato delle plusvalenze rivenienti dai crediti ambientali per oltre 500 milioni e dalla vendita di bitcoin per altri 100 milioni. L’EPS si è attestato a 93 cents e supera ampiamente i 79 cents attesi. La società di Elon Musk ha consegnato oltre 184mila auto a livello globale, più del doppio rispetto ad un anno fa, ma tutte relative ai vecchi modelli Model 3 e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Tele) – Risultati brillanti ed utili da, ma la trimestrale dinon sorprende il mercato USA, che punisce il titolo con una perdita del 3% circa nella sessione after hours. La big dell’auto elettrica ha chiuso il trimestre con ricavi in crescita del 74% a 10,39 miliardi di dollari, superiori ai 10,29 miliardi attesi dagli analisti. L’utile è salito su undi 438 milioni di dollari, rispetto ai 17 milioni di un anno prima, dopo aver beneficiato delle plusvalenze rivenienti dai crediti ambientali per oltre 500 milioni e dalla vendita di bitcoin per altri 100 milioni. L’EPS si è attestato a 93 cents e supera ampiamente i 79 cents attesi. La società di Elon Musk ha consegnato oltre 184mila auto a livello globale, più del doppio rispetto ad un anno fa, ma tutte relative ai vecchi modelli Model 3 e ...

