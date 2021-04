SuperLega | Capello | “Florentino Perez non ammette mai i suoi errori”

(Di martedì 27 aprile 2021) Fabio, ex allenatore del Real Madrid, ha parlato del presidentee della questione. Ecco la critica

Nello studio Sky Fabioparla die del ruolo di Florentino Perez nel progetto.Nello studio pre partita della Champions League su Sky Sport, a pochi minuti da Real Madrid - Chelsea Fabiodice la sua sul tema della(alla quale avrebbero partecipato entrambe le squadre) e sul fallimento di Florentino Perez che ancora sbandiera la possibilità che si possa costituire ...L'ex allenatore dei blancos ricorda: "Dicevano che non sapeva difendere e lo lasciarono andare. Non ci credevo" ...Negli studi di Sky Sport inevitabilmente, in una serata di Champions League oltretutto, si parla ancora della SuperLega. Questa la disamina di Fabio Capello sul ...