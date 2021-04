Serie B diritti | il campionato cadetto torna su Sky

(Di martedì 27 aprile 2021) Ci sono novità per quanto riguarda idellaB. Dopo la deludente e polemica esperienza di Dazn laB approda interamente su Sky. Troppi i disservizi che erano stati riscontrati con la piattaforma di streaming, per i tifosi delpiù affascinante possono stare sicuri che lo spettacolo sarà finalmente visibile. Sky oltre che al Calcio trasmetterà Formula 1, Tennis, Basket NBA, Rugby, Golf e Moto Gp. Empoli-Chievo 2-2: i veneti rimontano due volte: la piattaforma Sky acquisisce il monopolio? Sky ha aderito all’offerta di mercato non esclusiva pubblicata dalla LegaB per idi trasmissione di tutte le partite deldiBKT per ...

Cambierà il Giudice Sportivo della Serie B. A partire dal 1° Luglio, quindi dalla prossima stagione, il Giudice Sportivo del campionato cadetto non sarà più Emilio Battaglia. Al suo posto ...Ufficialmente assegnati i diritti tv per le prossime tre stagioni di Serie B. Dal prossimo anno e fino al 2024 il torneo cadetto verrà trasmesso in esclusiva da Sky. L'emittente ...