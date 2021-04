Resident Evil Village in un video che spiega come saranno bilanciate le componenti horror e action (Di martedì 27 aprile 2021) Resident Evil Village si avvicina al lancio su PC e console, e in rete continuano a emergere interessanti dettagli sulla nuova avventura targata Capcom. Stando alle ultime novità, l'obiettivo di RE Village sarà quello di essere il perfetto punto di incontro tra le componenti horror e action. come saprete, i primi amati capitoli della serie erano fortemente caratterizzati dalla componente survival horror, fino ad arrivare a Resident Evil 4, un capitolo "spartiacque" in cui ha iniziato a farsi sentire una componente più action diventata poi il fulcro in giochi successivi come Resident Evil 5 e 6. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021)si avvicina al lancio su PC e console, e in rete continuano a emergere interessanti dettagli sulla nuova avventura targata Capcom. Stando alle ultime novità, l'obiettivo di REsarà quello di essere il perfetto punto di incontro tra lesaprete, i primi amati capitoli della serie erano fortemente caratterizzati dalla componente survival, fino ad arrivare a4, un capitolo "spartiacque" in cui ha iniziato a farsi sentire una componente piùdiventata poi il fulcro in giochi successivi5 e 6. Leggi altro...

