Recovery, è ancora una scuola pasticciata quella immaginata nel Piano (Di martedì 27 aprile 2021) di Antonio Deiara È la solita riforma sbagliata, quella della scuola "pasticciata" disegnata nella bozza del Recovery Plan. Oltre trentuno miliardi di euro pronti da spendere, in larga parte male; sempre nella speranza che non finisca nelle mani dei soliti "prenditori" anche la quota destinata all'edilizia scolastica. Il documento delinea una discutibile acculturazione "aziendalistica" dei nuovi docenti, anziché un selettivo biennio di formazione con tirocinio e immissione in ruolo, e uno "sperperoso" aggiornamento di quelli anziani, dato che andranno in pensione nei prossimi tre/quattro anni; si definiscono nuovi criteri già vecchi per il reclutamento degli insegnanti 3.0, ma risultano totalmente assenti le problematiche della Funzione docente: nuovi orari di servizio con orari di cattedra invariati, giorni di ferie ...

