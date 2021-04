Rafting | hydrospeed | kayak e molto altro | le esperienze tra adrenalina | natura e divertimento alla scoperta di Bergamo

(Di martedì 27 aprile 2021) Dal 1 maggio riprendono gli appuntamenti diXP. Attività per tutti i gusti, in sicurezza e con la possibilità di conoscere in modo diverso il nostro territorio

Lungo le rapide, con un gommone. Con il brivido dell'. In kayak e in canoa. O semplicemente a piedi, lungo la riva. Per sentirsi rinascere. Ecco i posti migliori per praticare gli sport fluviali nella stagione del disgeloAvete mai provato invece l' urban?! Raftingh2o - E20 Avventure propone anche questa ... con un percorso che si snoda in prossimità del famoso Ponte del Diavolo,per i più ...Dal 1 maggio riprendono gli appuntamenti di BergamoXP. Attività per tutti i gusti, in sicurezza e con la possibilità di conoscere in modo diverso il nostro territorio ...