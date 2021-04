Palermo, punti-gol subiti e sconfitte: al “Barbera” mai così male in Serie C. I numeri (Di martedì 27 aprile 2021) "Gol subiti, punti e ko: il 'Barbera' poco... amico".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle gare fin qui disputate fra le mura amiche del "Renzo Barbera". In attesa di scoprire se il Palermo tornerà o meno a giocare in casa il prossimo 9 maggio, "il campionato tra le mura amiche si è chiuso con i peggiori numeri di sempre", si legge.Sono ventisette i punti conquistati dai rosa in 18 partite al "Barbera", frutto di sette vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. I numeri più bassi di sempre per il club rosanero in Serie C. Nonostante i due recenti successi contro Foggia e Cavese, che non sono bastati per fare meglio della stagione ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) "Gole ko: il '' poco... amico".Titolal'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle gare fin qui disputate fra le mura amiche del "Renzo". In attesa di scoprire se iltornerà o meno a giocare in casa il prossimo 9 maggio, "il campionato tra le mura amiche si è chiuso con i peggioridi sempre", si legge.Sono ventisette iconquistati dai rosa in 18 partite al "", frutto di sette vittorie, sei pareggi e cinque. Ipiù bassi di sempre per il club rosanero inC. Nonostante i due recenti successi contro Foggia e Cavese, che non sono bastati per fare meglio della stagione ...

