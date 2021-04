NON MI LASCIARE: FINE RIPRESE PER LA SERIE CON VITTORIA PUCCINI TRA CASI DELICATI E SEGRETI (Di martedì 27 aprile 2021) Sono terminate le RIPRESE della nuova fiction di Rai1 “Non mi LASCIARE” di cui vi abbiamo già parlato su BubinoBlog. La regia è affidata a Ciro Visco (Doc – Nelle tue Mani). VITTORIA PUCCINI, reduce dal successo de “La Fuggitiva“, è la protagonista nel ruolo del vicequestore Elena Zonin. La società Paypermoon sottolinea che la SERIE verrà distribuita all’estero. Tra gli altri interpreti di “Non mi LASCIARE”, la SERIE Rai girata tra Venezia e il Polesine, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. La SERIE è creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già autori di “Io ti cercherò”, “Gomorra”, “ZeroZeroZero”, che firmano anche il soggetto di SERIE e le sceneggiature, insieme a Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. Elena ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 aprile 2021) Sono terminate ledella nuova fiction di Rai1 “Non mi” di cui vi abbiamo già parlato su BubinoBlog. La regia è affidata a Ciro Visco (Doc – Nelle tue Mani)., reduce dal successo de “La Fuggitiva“, è la protagonista nel ruolo del vicequestore Elena Zonin. La società Paypermoon sottolinea che laverrà distribuita all’estero. Tra gli altri interpreti di “Non mi”, laRai girata tra Venezia e il Polesine, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum. Laè creata da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già autori di “Io ti cercherò”, “Gomorra”, “ZeroZeroZero”, che firmano anche il soggetto die le sceneggiature, insieme a Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano. Elena ...

