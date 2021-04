Il vaccino ai senzatetto di Palermo. Felix, "Ora spero in un lavoro" (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Il vaccino anche agli 'invisibili'. Somministrate le dosi ai primi senzatetto di Palermo: "Un diritto garantito a chi non è scontato che possa usufruirne", dice il commissario provinciale all'emergenza Covid, Renato Costa, dopo le vaccinazioni alla Domus Carmelitana nel quartiere Ballarò, prima tappa dell'iniziativa "Accanto agli ultimi", lanciata dal governo regionale: vaccini anche agli over 60 che vivono in condizioni di profonda marginalità sociale. "Vogliamo arrivare anche dove è più difficile, nei quartieri più problematici della città, dove è più alto il numero di persone che è complicato raggiungere, che hanno difficoltà a recarsi ai centri vaccinali, che spesso non hanno il medico curante", continua Costa. Appuntamento nel chiostro della casa di accoglienza: tampone, anamnesi e vaccino, con alcune tra ... Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Ilanche agli 'invisibili'. Somministrate le dosi ai primidi: "Un diritto garantito a chi non è scontato che possa usufruirne", dice il commissario provinciale all'emergenza Covid, Renato Costa, dopo le vaccinazioni alla Domus Carmelitana nel quartiere Ballarò, prima tappa dell'iniziativa "Accanto agli ultimi", lanciata dal governo regionale: vaccini anche agli over 60 che vivono in condizioni di profonda marginalità sociale. "Vogliamo arrivare anche dove è più difficile, nei quartieri più problematici della città, dove è più alto il numero di persone che è complicato raggiungere, che hanno difficoltà a recarsi ai centri vaccinali, che spesso non hanno il medico curante", continua Costa. Appuntamento nel chiostro della casa di accoglienza: tampone, anamnesi e, con alcune tra ...

