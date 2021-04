Dell’ecologismo ci piacciono i monopattini | non i suoi costi aggiuntivi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 aprile 2021) In fama di onnipotente, e garante universale, Draghi non è il tipo che sottovaluta i problemi da gestire, e sarebbe difficile sottovalutare lui stesso. Spero però abbia letto un intervento, come sempre sulfureo, di Marco Ponti, scienziato dei trasporti di riconosciuta dottrina, contrarian per principio (ha scritto un libro dedicato alle “grandi operette”), tecno-liberale intinto di keinesian-marxismo. Scrive nel Fatto di ieri il Ponti che, come dice Thomas Piketty, da lui citato, la stagione d’oro della redistribuzione della ricchezza e della riduzione delle diseguaglianze è stata quella della crescita forte e volitiva, nel secondo cinquantennio del secolo Ventesimo: no crescita, no party per le moltitudini. Aggiunge che la rivoluzione Verde o transizione ecologicacchia parecchio: “Ci si potrebbe chiedere: esistono politiche verdi che fanno crescere l’economia e ...