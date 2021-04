Coronavirus nel Lazio, 939 positivi: Roma a quota 400, dati di oggi 27 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) ‘oggi su oltre 15 mila tamponi nel Lazio e oltre 24 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 939 casi positivi 34 i decessi e 1.350 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400. Il 29 aprile alla mezzanotte apriamo la prenotazione per le età 59/58 (ovvero i nati nel 1962 e 1963). Prosegue l’indagine epidemiologica della Asl di Latina su comunità Sikh, al momento nessun rilevamento di variante indiana, ma mantenere alta l’attenzione’. Così si esprime in una nota l‘assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche:Vaccini Covid Lazio, mancano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) ‘su oltre 15 mila tamponi nele oltre 24 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 939 casi34 i decessi e 1.350 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi acittà sono a400. Il 29alla mezzanotte apriamo la prenotazione per le età 59/58 (ovvero i nati nel 1962 e 1963). Prosegue l’indagine epidemiologica della Asl di Latina su comunità Sikh, al momento nessun rilevamento di variante indiana, ma mantenere alta l’attenzione’. Così si esprime in una nota l‘assessore regionale alla sanità D’Amato. Leggi anche:Vaccini Covid, mancano ...

sole24ore : Coronavirus, Istat: «Più di un italiano su 5 in difficoltà nel pagare mutuo, affitto o bollette»… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Usa, i Cdc raccomandano attenzione ai sintomi di trombosi dopo il vaccino J&J - Linkiesta : In Ungheria il governo Orbán non comunica le persone morte per covid-19 Nel paese ci sono stati circa 25mila deces… - CasilinaNews : Il bollettino coronavirus di oggi, martedì 27 aprile 2021, nel #Lazio - NeroneFromItaly : RT @silviacarducci5: Garavelli: 'Nel picco epidemico non si vaccina. Ora lo dice anche Crisanti' - -