Advertising

forumJuventus : Marotta: 'Superlega progetto nato in buona fede e portato avanti dai 12 proprietari, il calcio rischia il default'… - TV7Benevento : Calcio: proprietari Arsenal, 'impegnati al 100% non interessati a vendere'... - g_zerbato : @Emilystellaemi2 @AndFranchini Scusi , io mi limito a commentare la foto, e x dividerli o getti dell’acqua o usi il… - danielebauce : @IlMontanari @premierleague No, il calcio è dei tifosi, mica possono vendere i proprietari, giusto? - RobertRobertof : @MarcelloChirico Questi enti composti da politici pensano di essere i proprietari dei club e del calcio , chi vuole… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio proprietari

Metro

... inizia il Consiglio Comunale, "l'arbitro" Siclari (Salvatore), fischia ild'inizio e passa ...di Razzà e della Pedemontana sul disagio di accesso ai fondi agricoli di alcuniterrieri ...Nessun investimento folle, nonostante altri ricchipossano solo seguire gli Hartono fra i più ricchi nel. Lo stadio Sinigaglia Il Como non si è mediaticamente esposto troppo, ma ...Condividi questo articolo:Londra, 27 apr. (Adnkronos) – I proprietari dell’Arsenal rimangono “impegnati al 100%” con il club e non accetteranno alcuna offerta di vendita, con il fondatore di Spotify D ...Da ora in poi la FIGC non accetterà più multiproprietà nel calcio: è la decisione del Consiglio Federale di oggi, con la quale la Federcalcio dice no in futuro a stesse proprietà per due o più club ne ...