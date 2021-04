(Di martedì 27 aprile 2021)- Numeri impietosi, un crollo verticale che al giro di boa nessuno avrebbe pronosticato. Ilè stato risucchiato come in un vortice e ora comincia ad avere paura. Quei 31 punti che ...

sportli26181512 : Benevento fa quadrato: la salvezza al Vigorito: Il ko con l’Udinese ha lasciato il segno: giallorossi in silenzio… -

- Numeri impietosi, un crollo verticale che al giro di boa nessuno avrebbe pronosticato. Ilè stato risucchiato come in un vortice e ora comincia ad avere paura. Quei 31 punti che lo inchiodano al terz'ultimo posto, raggiunto inopinatamente dal Cagliari , capace di incamerare 9 ......(e Parma - Crotone sembrano scivolate in B) e perché i match infrasettimanali controe ... West Ham - Chelsea è un partitone di Premier League con la Champions League al. Perché gli ...BENEVENTO - Numeri impietosi, un crollo verticale che al giro di boa nessuno avrebbe pronosticato. Il Benevento è stato risucchiato come in un vortice e ora comincia ad avere paura. Quei 31 punti che ...Il giornalista de Il Corriere dello Sport-Stadio Furio Zara ha parlato a Sportoday della partita di domenica tra Bologna e Fiorentina: “Contro la Fiorentina il Bologna sarà in emergenza a centrocampo ...