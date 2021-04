Bassano | malore improvviso durante la dad | muore studente 18enne

Leggi su tpi

(Di martedì 27 aprile 2021) Un ragazzo di appena 18 anni è morto ieri mattina – 26 aprile – adel Grappa, a casa,una lezione in dad. Unche non gli ha lasciato scampo. Il giovane è stato trovato ormai senza vita dal padre, attorno alle 12,30. Da una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri del comando didel Grappa, pare che il giovane, M.C. le sue iniziali, abbia regolarmente preso parte alle lezioni a distanza dell’istituto bassanese in cui frequentava la classe quarta, fino alle 11,30 quando,una pausa si sarebbe allontanato dal monitor del pc per fare uno spuntino. Da quel momento il giovane non avrebbe più fatto ritorno a lezione. Solo un’ora dopo, al suo rientro a casa, è stato il padre a trovare il ragazzo riverso a terra e a chiamare i soccorsi. ...