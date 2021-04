Venu 2 e Venu 2s: Garmin presenta i nuovi smartwatch (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli ultimi arrivati in casa Garmin accompagnano chi li indossa in tutti i momenti della giornata, per monitorare attività fisica e stato di benessere, così da aiutare ad avere uno stile di vita quanto più attivo e sano. Gli smartwatch Garmin Venu 2 e Venu 2S non hanno solo funzionalità specifiche per sport, fitness e wellness, ma sono anche veri e propri accessori per la quotidianità. Scopriamoli insieme Garmin presenta Venu 2 e Venu 2S, due nuovi smartwatch che consentono un monitoraggio completo e accurato dell’attività quotidiana, per uno stile di vita dinamico e sano. Le nuove funzioni Fitness Age e Sleep Score vanno ad ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli ultimi arrivati in casaaccompagnano chi li indossa in tutti i momenti della giornata, per monitorare attività fisica e stato di benessere, così da aiutare ad avere uno stile di vita quanto più attivo e sano. Gli2 e2S non hanno solo funzionalità specifiche per sport, fitness e wellness, ma sono anche veri e propri accessori per la quotidianità. Scopriamoli insieme2 e2S, dueche consentono un monitoraggio completo e accurato dell’attività quotidiana, per uno stile di vita dinamico e sano. Le nuove funzioni Fitness Age e Sleep Score vanno ad ...

stellablu16 : GARMIN: gli smartwatch Venu 2 e Venu 2S per uno stile di vita attivo - CeotechI : RT @CeotechI: Garmin presenta Venu 2 e Venu 2S... - #garmin #garminvenu #garminvenu2 #garminvenu2s #garminconnect #garminau #garminforerunn… - OptimistVarun : @whistIepodu @AlwysVenuCharan Story emotional ga vundi.. indaka space lo venu anna cheppindi - GiuseppeGoglio : RT @news_wear: Salute e sport per Garmin Venu 2 non hanno età #Garmin #Venu #Venu2 #smartwatch #wearable #WeArnews @new_wear @Garmin @Garm… - anothersinmore : @iMEGUMISLOVER JAJSJS VENU -