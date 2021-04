(Di lunedì 26 aprile 2021), OSS:, èche glinoi operatorinoi. Cooperare aiuta il paziente.Crimi, Operatrice Socio Sanitaria romana, ci scrive una lettera dove racconta la propria opinione:, tutti per uno e uno per tutti. In nome dei pazienti. “Gentile redazione di AssoCareNews.it, vi scrivo perchè sono stufa delle, sopratutto da dietro le tastiere, trae noi oss. E’infatti che gligli oss,noi operatori. Quando hanno troppo ...

: Basta guerre, è giusto che gli Infermieri aiutino noi operatori come noi aiutiamo loro. Cooperare aiuta il paziente.Crimi, Operatrice Socio Sanitaria romana, ci scrive una lettera ... infermiere, personale di servizio, ognuno a suo modo, si è dedicato quotidianamente alla ... a Roberta, a Laura, a, per il sostegno che ci hanno dato in mille modi diversi. Un ulteriore ...'Affrontare il problema di come si vive nei quartieri, anche nei suoi aspetti più contraddittori, vuol dire esserci. Mettersi in mezzo, proporre alternative, imparare l'uno dall'altro, ...