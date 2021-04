Recovery | Provenzano | ‘in Pnrr Draghi nostre battaglie | ora sfida è attuarlo’

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Nelpresentato dac’è la nostra battaglia in Europa, molto del nostro lavoro e un pezzo dell’identità del Pd. Inclusione sociale e transizione ecologica e digitale come grande occasione per creare lavoro per giovani, donne e Sud. Laora è attuarlo”. Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Peppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... le ricadute sul territorio delle scelte delPlan. ' Abbiamo affrontato anche gli assetti ...ha assicurato che presto verrà a Siracusa per affrontare con i circoli e con il partito ...Le critiche Infine, presa di posizione dell'ex ministro per il Sud, Peppe, ora ... "Ore decisive per ilPlan. Non ci può essere vera ripresa senza buona occupazione. Bisogna ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Nel PNRR presentato da Draghi c'è la nostra battaglia in Europa, molto del nostro lavoro e un pezzo dell'identità del Pd. Inclusione sociale e transizione ecologica e digi ...Il segretario provincia del Pd di Siracusa, Salvo Adorno, venerdì scorso si è recato a Roma per incontrare il vice segretario Nazionale del Pd Giuseppe Provenzano. Durante l’i ...