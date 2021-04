Recovery: Draghi, 'gran parte risorse infrastrutture a rete ferroviaria' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma 26 apr. (Adnkronos) - "La Missione 3 dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. Nel complesso a questa finalità sono allocati oltre 31 miliardi. gran parte delle risorse è destinata all'ammodernamento e al potenziamento della rete ferroviaria". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. "Si prevede il completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità (per una spesa stimata in 13,2 miliardi), l'integrazione fra questi e la rete ferroviaria regionale e la messa in sicurezza dell'intera rete. Vi sono poi interventi per la digitalizzazione del sistema della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma 26 apr. (Adnkronos) - "La Missione 3 dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di unadidi trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. Nel complesso a questa finalità sono allocati oltre 31 miliardi.delleè destinata all'ammodernamento e al potenziamento della". Lo dice il premier Marioalla Camera. "Si prevede il completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità ed alta capacità (per una spesa stimata in 13,2 miliardi), l'integrazione fra questi e laregionale e la messa in sicurezza dell'intera. Vi sono poi interventi per la digitalizzazione del sistema della ...

