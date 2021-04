Recovery: Draghi, 'dopo sofferenze e paure non possiamo dimenticarci degli anziani' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Nel più generale ambito sociosanitario, introduciamo un'importante riforma per la non autosufficienza, con l'obiettivo primario di offrire risposte ai problemi degli anziani. Questa misura affronta in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell'invecchiamento". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. "Vogliamo che i nostri anziani possano essere messi in condizione di mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile, in un contesto il più possibile de-istituzionalizzato. dopo le sofferenze e le paure di questi mesi di pandemia, non possiamo dimenticarci di loro". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Nel più generale ambito sociosanitario, introduciamo un'importante riforma per la non autosufficienza, con l'obiettivo primario di offrire risposte ai problemi. Questa misura affronta in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell'invecchiamento". Lo dice il premier Marioalla Camera. "Vogliamo che i nostripossano essere messi in condizione di mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile, in un contesto il più possibile de-istituzionalizzato.lee ledi questi mesi di pandemia, nondi loro".

