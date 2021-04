Pulisic | “Il Real Madrid ha storia ed esperienza | ma noi dobbiamo avere fiducia”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pulisic Real

...Alonso sulle corsie esterne mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Ziyech ealle spalle di Havertz con quest'ultimo in vantaggio su Werner. Le probabili formazioni di......solo un grande intervento in scivolata di Pepe evita il peggio ai suoi sulla botta di: lo ... ovvero la qualificazione, va al Chelsea , che ora se la vedrà con una traMadrid e Liverpool .Real Madrid-Chelsea è la partita prevista per l'andata delle semifinali di Champions League. Si gioca oggi, martedì 27 aprile, alle ore 21 allo stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. La sfida di ritorno ...Semifinale d'andata di Champions, il Real Madrid ospita il Chelsea: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.