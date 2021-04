ONF | nuova sensazione k-pop

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il loro nome significa “spento e acceso”, ma la loro stella comincia a brillare. Sono gli ONF (pron. On & Off), i nuovi favoriti dalla Corea. ONF: cosa c’è da sapere? Sta arrivando dalla Corea una: ecco gli ONF, il gruppo del momento. Forse chi è estraneo al mondo del k-pop non ne ha mai sentito parlare, ma i risultati a livello commerciale ci sono tutti. Hanno tutto quello di cui hanno bisogno: beat orecchiabili, melodie indimenticabili e splendide coreografie. Basta scoprire i loro successi, a cominciare dalla hit Beautiful Beautiful, per rendersi conto dei loro talenti. E come prima cosa da sapere: il loro nome si pronuncia On & Off. Come spesso accade nel k-pop, anche le canzoni degli ONF presentano messaggi importanti: Beautiful Beautiful racconta al pubblico in ascolto che hanno un valore intrinseco, una ...