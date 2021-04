Lite in famiglia: Polizia interviene e vengo aggrediti (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli agenti delle Volanti intervengono per una Lite in famiglia e vengono aggrediti: arrestato un 20enne dalla Polizia di Stato. Lite in famiglia 20enne ha minacciato il padre e si è poi scagliato con violenza contro i due agenti delle Volanti intervenuti per calmarlo, provocando ad uno degli operatori lesioni giudicate guaribili in 25 giorni Leggi su periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli agenti delle Volanti interno per unainno: arrestato un 20enne dalladi Stato.in20enne ha minacciato il padre e si è poi scagliato con violenza contro i due agenti delle Volanti intervenuti per calmarlo, provocando ad uno degli operatori lesioni giudicate guaribili in 25 giorni

Advertising

MattinoDiVerona : Agenti intervengono per sedare una lite in famiglia e vengono aggrediti: arrestato 20enne Leggi tutto:… - 75alina1 : RT @AmbrosinoSalva3: Ho di nuovo avuto una lite in famiglia, a causa della loro propensione al vaccino ed alle chiusure, alla fine gli ho g… - CeotechI : RT @CeotechI: L’attesa è finita, rende disponibile su - ManuQ24916888 : RT @AmbrosinoSalva3: Ho di nuovo avuto una lite in famiglia, a causa della loro propensione al vaccino ed alle chiusure, alla fine gli ho g… - maelmale : RT @AmbrosinoSalva3: Ho di nuovo avuto una lite in famiglia, a causa della loro propensione al vaccino ed alle chiusure, alla fine gli ho g… -