Lavoro: Letta, 'superbonus per tempo indeterminato, serve patto per ricostruzione' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Sul Lavoro "uno dei nostri progetti è aprire un grande tavolo con le parti sociali per negoziare un patto per la ricostruzione del Paese sul modello di quello di Ciampi nel 1993, e un superbonus sul Lavoro a tempo indeterminato sarebbe un buon modo per compiere il primo passo in questa ricostruzione". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Sul"uno dei nostri progetti è aprire un grande tavolo con le parti sociali per negoziare unper ladel Paese sul modello di quello di Ciampi nel 1993, e unsulsarebbe un buon modo per compiere il primo passo in questa". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a radio Immagina.

