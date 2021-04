Intossicato dallo scarico dell’auto | 78enne salvato in camera iperbarica a Zingonia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nel pomeriggio di sabato 24 aprile 2021 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità diè stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per una persona vittima di intossicazione da monossido di carbonio. B.C.A.di Bosisio Parini, in provincia di Lecco, è statomobile parcheggiata nel garage. L’uomo ha chiesto aiuto e, una volta giunti i soccorsi, è stato inviato all’Ospedale di Lecco. L’arrivo in Habilita per il trattamento di Ossigeno Terapiaè avvenuto alle 18.30. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi. Una volta concluso il trattamento il paziente è stato trasportato nuovamente all’Ospedale di Lecco in ambulanza.