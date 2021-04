Grata rimossa per lavori, uomo precipita in condotto areazione (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – Un uomo di 82 anni e’ caduto in un condotto di areazione di una palazzina, profondo circa 4 metri, dal quale era stata rimossa la Grata di protezione per via di alcuni lavori di manutenzione. E’ successo poco fa in Via Filippo Cesare Annessi, in zona Alessandrino, a Roma. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava facendo ritorno a casa quando avrebbe inavvertitamente messo un piede nel vuoto. L’uomo e’ stato recuperato dai Vigili del fuoco e soccorso in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma. Sul posto i Carabinieri della Stazione Alessandrina. In corso verifiche sulla regolarita’ del cantiere. Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – Undi 82 anni e’ caduto in undidi una palazzina, profondo circa 4 metri, dal quale era stataladi protezione per via di alcunidi manutenzione. E’ successo poco fa in Via Filippo Cesare Annessi, in zona Alessandrino, a Roma. Secondo quanto si apprende, l’stava facendo ritorno a casa quando avrebbe inavvertitamente messo un piede nel vuoto. L’e’ stato recuperato dai Vigili del fuoco e soccorso in codice rosso all’ospedale San Giovanni di Roma. Sul posto i Carabinieri della Stazione Alessandrina. In corso verifiche sulla regolarita’ del cantiere.

Advertising

ValentinaBoop : RT @rep_roma: Roma, grata rimossa per lavori: 82enne precipita nel vuoto. È in codice rosso al San Giovanni [aggiornamento delle 15:42] htt… - Devabole : RT @rep_roma: Roma, grata rimossa per lavori: 82enne precipita nel vuoto. È in codice rosso al San Giovanni [aggiornamento delle 15:42] htt… - rep_roma : Roma, grata rimossa per lavori: 82enne precipita nel vuoto. È in codice rosso al San Giovanni [aggiornamento delle… -