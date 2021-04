Fdi, Figliomeni: su Tmb di Rocca Cencia ennesimo rimpallo (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “In Commissione Trasparenza abbiamo assistito, nonostante siano passati piu’ di due anni, all’ennesimo rimpallo di responsabilita’ tra il Comune di Roma e la Regione Lazio sull’annosa questione del TMB di Rocca Cencia e, con cio’, lasciando senza risposte i cittadini della zona, oramai esasperati, che da anni aspettano soluzioni.” “La Sindaca Raggi con il suo Assessore ai rifiuti Ziantoni, anche oggi assente come da prassi consolidata, pensano che con la conferenza show, senza contraddittorio, sul piano industriale di Ama tutti i problemi siano stati risolti con il loro ‘libro-sogni’ e, nel mentre, i residenti della zona si trovano sempre piu’ in difficolta’ per una situazione che oramai e’ divenuta insostenibile con il paradosso che l’Assessorato ai rifiuti e’ all’oscuro di quanto pone in essere la societa’ Ama ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma – “In Commissione Trasparenza abbiamo assistito, nonostante siano passati piu’ di due anni, all’di responsabilita’ tra il Comune di Roma e la Regione Lazio sull’annosa questione del TMB die, con cio’, lasciando senza risposte i cittadini della zona, oramai esasperati, che da anni aspettano soluzioni.” “La Sindaca Raggi con il suo Assessore ai rifiuti Ziantoni, anche oggi assente come da prassi consolidata, pensano che con la conferenza show, senza contraddittorio, sul piano industriale di Ama tutti i problemi siano stati risolti con il loro ‘libro-sogni’ e, nel mentre, i residenti della zona si trovano sempre piu’ in difficolta’ per una situazione che oramai e’ divenuta insostenibile con il paradosso che l’Assessorato ai rifiuti e’ all’oscuro di quanto pone in essere la societa’ Ama ...

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Figliomeni Roma, Atac: incarichi duplicati e compensi lievitati ... è descritto nella relazione di deferimento della Corte dei Conti alla quale ha avuto accesso il consigliere comunale Francesco Figliomeni (FdI): "La compresenza e la parziale sovrapposizione di ...

Fdi, Figliomeni: scongiurare chiusura anagrafici via Prenestina Roma " "Abbiamo presentato una mozione in Assemblea Capitolina e contestualmente un accesso agli atti per contrastare la scellerata scelta della progressiva chiusura degli uffici anagrafici di Via ...

Ama chiese due nuovi cimiteri nel 2017, documento inchioda Campidoglio In una memoria di Giunta di quattro anni fa l'impegno a realizzare due strutture al Collatino e a Ostia. Presentata denuncia in Procura ...

