Edoardo Bennato: chi è, età, carriera, vita privata, figli (Di lunedì 26 aprile 2021) Edoardo Bennato è un cantautore e musicista italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Questa sera, lunedì 26 aprile, il cantautore sarà protagonista del pre prima serata di Rai Tre in quanto ospite a Via dei Matti numero 0, il programma musicale condotto da Stefano Bollani e da sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Edoardo Bennato: chi è? Edoardo Bennato è un cantautore e musicista italiano, nato il 23 luglio 1946 a Napoli. Ha 74 anni e quest’anno ne compirà 75, il suo segno zodiacale è quello del Leone. Lui è ritenuto uno dei più grandi rocker italiani cui ha fuso anche il genere blues e folk. Il successo raggiunto da Edoardo Bennato è grandioso, infatti lui è stata il primo cantautore a riempire lo Stadio San ... Leggi su puglia24news (Di lunedì 26 aprile 2021)è un cantautore e musicista italiano di grande successo che piace molto al pubblico. Questa sera, lunedì 26 aprile, il cantautore sarà protagonista del pre prima serata di Rai Tre in quanto ospite a Via dei Matti numero 0, il programma musicale condotto da Stefano Bollani e da sua moglie Valentina Cenni. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?è un cantautore e musicista italiano, nato il 23 luglio 1946 a Napoli. Ha 74 anni e quest’anno ne compirà 75, il suo segno zodiacale è quello del Leone. Lui è ritenuto uno dei più grandi rocker italiani cui ha fuso anche il genere blues e folk. Il successo raggiunto daè grandioso, infatti lui è stata il primo cantautore a riempire lo Stadio San ...

Advertising

RaiTre : Una nuova settimana in compagnia di @StefanoBollani e #ValentinaCenni sta per cominciare in #ViaDeiMattiNumero0. Q… - RaiTre : Questa sera alle ore 20.20 su #Rai3 un'altra imperdibile puntata con @StefanoBollani e #ValentinaCenni in… - profzuckerman : RT @RaiTre: Questa sera alle ore 20.20 su #Rai3 un'altra imperdibile puntata con @StefanoBollani e #ValentinaCenni in #ViaDeiMattiNumero0.… - sonikmusicnet : Ora in onda: EDOARDO BENNATO - BUON COMPLEANNO BAMBINA -