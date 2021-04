Disenchanted | tutte le novità sul sequel di Come d’Incanto

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono stati rivelati nuovi dettagli sulla trama, i personaggi e gli attori protagonisti di, ildiSono state rivelate alcune informazioni in esclusiva su, ildi, film del 2007 con protagonista Amy Adams. Nuovi dettagli sono trapelati per quanto riguarda le premesse, i personaggi, la trama e tanto altro ancora. Il film vede Giselle, Robert e Morgan (la figlia di Robert) trasferirsi in una nuova casa in periferia, sotto la supervisione di Malvina Monroe, l’antagonista principale del film. Quando iniziano a sorgere i primi problemi, Giselle esprime il desiderio di trasformare le loro vite in una perfetta favola. Tuttavia, l’incantesimo le si ritorce contro, portando Giselle a una ...