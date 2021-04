Daydreamer, trama 26 aprile 2021: tentativi e delusioni (Di lunedì 26 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer oggi 26 aprile 2021 con i tentativi di Sanem nel farsi ricordare da Can, che dopo l'incidente ha un buio totale di due anni. Cosa sta per accadere in Turchia? La perdita della memoria Nuova settimana Daydreamer con dei colpi di scena importanti che cambieranno di certo la vita di tutti i protagonisti, soprattutto quella di Sanem e Can. Dove eravamo rimasti? Sappiamo tutti che i due si erano finalmente ritrovati decidendo di riprovarci e stare insieme. È stato un lungo anno di cambiamenti ma il ritorno di Can in città in qualche modo ha portato Sanem a fidarsi nuovamente di lui. I due dopo essere diventati soci dell'agenzia pubblicitaria decidono di partire per un lungo viaggio in barca a vela, arrivando sino alle Galapagos che per loro hanno un grande significato a livello ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 26 aprile 2021) Anticipazionioggi 26con idi Sanem nel farsi ricordare da Can, che dopo l'incidente ha un buio totale di due anni. Cosa sta per accadere in Turchia? La perdita della memoria Nuova settimanacon dei colpi di scena importanti che cambieranno di certo la vita di tutti i protagonisti, soprattutto quella di Sanem e Can. Dove eravamo rimasti? Sappiamo tutti che i due si erano finalmente ritrovati decidendo di riprovarci e stare insieme. È stato un lungo anno di cambiamenti ma il ritorno di Can in città in qualche modo ha portato Sanem a fidarsi nuovamente di lui. I due dopo essere diventati soci dell'agenzia pubblicitaria decidono di partire per un lungo viaggio in barca a vela, arrivando sino alle Galapagos che per loro hanno un grande significato a livello ...

svnflvwxr : sono arrivata alla puntata dell'incidente e ora ci sarà la trama della perdita di memoria CHE SOFFERENZA NON CE LA… - ItsLucyEm : DayDreamer trama 28/04: Sanem usa la sensualità per convincere Can a bere il tè di Mevkibe - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 27 aprile: Sanem regala a Can il suo libro che racconta la loro storia - infoitcultura : Daydreamer, trama 23 aprile 2021: Can e Sanem travolti da un tir - vicodin92 : @fraPRODRY La cosa ancora più divertente è che non si tratta di Daydreamer, ma di un’altra soap con stessi attori e stessa trama ?? -