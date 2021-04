Covid, ex presidente Consulta Mirabelli: "a cena fuori fino 22 perché asporto possibile, ma serve emendamento" (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - A cena fuori fino alle 22 o a casa alle 22? "Quando manca un perfetto allineamento tra due disposizioni bisogna puntare all'interpretazione ragionevole: dunque, se sull'asporto la precedente disciplina a cui si richiama il Decreto riaperture aveva fissato l'orario di chiusura per l'asporto alle 22, allora anche al tavolo al ristorante si può stare fino a quell'ora, tanto più che rientrando a casa posso darne prova esibendo lo scontrino fiscale". Lo dice all'Adnkronos, intervenendo sul confronto in corso nel Governo sul coprifuoco l'ex presidente della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, che aggiunge: "L'interpretazione ragionevole è che non c'è differenza tra asporto e consumo diretto ma è necessaria una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Aalle 22 o a casa alle 22? "Quando manca un perfetto allineamento tra due disposizioni bisogna puntare all'interpretazione ragionevole: dunque, se sull'la precedente disciplina a cui si richiama il Decreto riaperture aveva fissato l'orario di chiusura per l'alle 22, allora anche al tavolo al ristorante si può starea quell'ora, tanto più che rientrando a casa posso darne prova esibendo lo scontrino fiscale". Lo dice all'Adnkronos, intervenendo sul confronto in corso nel Governo sul coprifuoco l'exdella Corte Costituzionale, Cesare, che aggiunge: "L'interpretazione ragionevole è che non c'è differenza trae consumo diretto ma è necessaria una ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid presidente La variante indiana inguaia di nuovo AstraZeneca (e i Paesi poveri): produzione globale a rischio" Il Paese continua a registrare un altissimo numero di nuovi casi di Covid - 19: 352.991 secondo l'... La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen , ha detto di essere 'allarmata dalla ...

'Tornano i turisti americani, ma solo se vaccinati'" I turisti statunitensi possono tornare in Europa. Ma solo se completamente vaccinati contro il Covid - 19. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al New York Times. Che però non ha fornito dettagli su tempi e modalità delle riaperture dei viaggi. 'Gli ...

Covid, Youtube rimuove video del presidente brasiliano Bolsonaro: è disinformazione Rai News Astrazeneca: ritardi su consegne vaccini, Commissione Ue avvia azione legale "La Commissione ha avviato lo scorso venerdì un'azione legale contro la compagnia AstraZeneca per la violazione dell'accordo di acquisto anticipato sulla ...

Covid: Zaia, variante indiana individuata in Veneto BASSANO È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del Coronavirus. Lo ha reso noto il presidente regionale Luca Zaia. "Si tratta - ha detto - di due cittadini indiani di Bassano, padre e ...

