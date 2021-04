Calciomercato Juventus, il rinnovo di Morata in bilico e un nome su tutti per sostituirlo (Di lunedì 26 aprile 2021) Alvaro Morata, attaccante della Juventus in prestito dall’Atletico Madrid, ha segnato ieri con la Fiorentina ma il futuro è in bilico Non è detto che Alvaro Morata rimanga alla Juventus anche la prossima stagione. Il bel gol di ieri con la Fiorentina e il giuramento di amore eterno fatto ai bianconeri nel dopo partita potrebbero infatti non essere sufficienti. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Paratici sta infatti ancora facendo delle valutazioni e le alternative sono tre, ancora tutte possibili. Rinnovare il prestito per 12 mesi a 10 milioni di euro, riscattare interamente il cartellino per 45 o dirgli addio per sempre. L’alternativa a Morata ha un nome: Moise Kean, che tornerebbe volentieri a Torino dopo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Alvaro, attaccante dellain prestito dall’Atletico Madrid, ha segnato ieri con la Fiorentina ma il futuro è inNon è detto che Alvarorimanga allaanche la prossima stagione. Il bel gol di ieri con la Fiorentina e il giuramento di amore eterno fatto ai bianconeri nel dopo partita potrebbero infatti non essere sufficienti. LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Paratici sta infatti ancora facendo delle valutazioni e le alternative sono tre, ancora tutte possibili. Rinnovare il prestito per 12 mesi a 10 milioni di euro, riscattare interamente il cartellino per 45 o dirgli addio per sempre. L’alternativa aha un: Moise Kean, che tornerebbe volentieri a Torino dopo ...

