Calcio: Serie A, Torino-Napoli 0-2 dopo primo tempo (Di lunedì 26 aprile 2021) Torino, 26 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli è in vantaggio per 2-0 sul Torino al termine del primo tempo del primo posticipo della 33/a giornata di Serie A in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere sin qui il match le reti di Bakayoko all'11' e Osimhen al 13'. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021), 26 apr. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-0 sulal termine deldelposticipo della 33/a giornata diA in corso di svolgimento allo stadio Olimpico-Grande. A decidere sin qui il match le reti di Bakayoko all'11' e Osimhen al 13'.

Advertising

borghi_claudio : Non parlo mai di calcio ma il Como da oggi è in serie B. Dopo un fallimento è un miracolo. Macchine e clacson per il lago. - forumJuventus : Florentino Perez: 'Il progetto #Superlega esiste, ci vuole trasparenza nel calcio. Le minacce di Ceferin sono molto… - SkySport : #Figc, Consiglio vara norma anti-Superlega. #Gravina: 'Chi aderisce ad altri tornei è fuori' #SkySport #SuperLega… - Tulipino : RT @tuttosport: #Ibrahimovic e la società di scommesse: la #Uefa apre un'indagine ?? - sportface2016 : #TorinoNapoli, #Verdi ammonito: era diffidato, salta il Parma per squalifica -